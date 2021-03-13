Роднина считает, что побеждать на Олимпиаде можно без гимна 

Ирина Роднина , олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Государственной думы , против идеи о замене гимна России на «Катюшу» на грядущей Олимпиаде.

Свою позицию она объяснила журналистам 5 Канала.

«Я была против этой «Катюши», потому что ничего глупее придумать не могли. Не путайте, что это мелодия известной песни. Какой это гимн? Если не разрешают, то давайте без гимна».

Как считает титулованная спортсменка, чем искать какие-то выходы для решения третьестепенной проблемы, гораздо важнее сосредоточиться на подготовке будущих участников состязаний.

Завоевывать и получать медали вполне можно и без музыки.

«Зачем ерундой заниматься? Наказаны и без гимна? Значит, надо ехать без гимна и завоевывать медали», — уверена Роднина.

Как сообщал «Рамблер», поэт-песенник Илья Резник выступил против выступления российских спортсменов на Олимпиаде под песню «Катюша».

По мнению Резника, россияне должны отказаться от участия в Олимпийских играх, где им не разрешают выступить под флагом страны и с российским гимном.