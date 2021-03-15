СМИ: Международная федерация спортивной стрельбы выступила против переноса ЧМ из России

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Как сообщал «Рамблер», ранее Спортивный арбитражный суд рассмотрел апелляцию РУСАДА на санкции Всемирного антидопингового агентства и смягчил некоторые ограничения. Изначально отстранение России должно было продлиться четыре года, но CAS сократил срок до двух лет: с 17 декабря 2020-го до 16 декабря 2022 года. В течение двух лет российские спортсмены не смогут участвовать в чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом. Их форма не должна будет содержать изображение флага России, а гимн России запретят исполнять на официальных мероприятиях.

При этом WADA обратилось ко всем международным федерациям с просьбой оценить возможность переноса в другие страны соревнований, которые должны были пройти в России.

В проекте документа, который ISSF намерена передать антидопинговому агентству, подчеркивается, что перенос чемпионата мира 2022 года из России «невозможен как юридически, так и на практике», и даже может «поставить под угрозу» само существование федерации, отмечает Inside the Games.

ISSF отметили, что в случае переноса мероприятия Стрелковый союз России может обратиться с иском в шесть миллионов евро, добиваясь компенсации ущерба.