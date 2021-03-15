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СМИ: Международная федерация спортивной стрельбы выступила против переноса ЧМ из России

Алиса Селезнёва
44 минуты назад
Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) отказалась переносить чемпионат мира из России, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда и санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом пишет Inside the Games.
СМИ: Международная федерация спортивной стрельбы выступила против переноса ЧМ из России
Фото: ТАССТАСС
Как сообщал «Рамблер», ранее Спортивный арбитражный суд рассмотрел апелляцию РУСАДА на санкции Всемирного антидопингового агентства и смягчил некоторые ограничения. Изначально отстранение России должно было продлиться четыре года, но CAS сократил срок до двух лет: с 17 декабря 2020-го до 16 декабря 2022 года. В течение двух лет российские спортсмены не смогут участвовать в чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом. Их форма не должна будет содержать изображение флага России, а гимн России запретят исполнять на официальных мероприятиях.
При этом WADA обратилось ко всем международным федерациям с просьбой оценить возможность переноса в другие страны соревнований, которые должны были пройти в России.
В проекте документа, который ISSF намерена передать антидопинговому агентству, подчеркивается, что перенос чемпионата мира 2022 года из России «невозможен как юридически, так и на практике», и даже может «поставить под угрозу» само существование федерации, отмечает Inside the Games.
ISSF отметили, что в случае переноса мероприятия Стрелковый союз России может обратиться с иском в шесть миллионов евро, добиваясь компенсации ущерба.
При этом выбор новой страны-хозяйки чемпионата, который является квалификационным соревнованием Олимпиады-2024, осложнен тем, что без масштабного строительства провести его смогут только Китай, Южная Корея, Катар и Индия.
Летние виды спорта,Всемирное антидопинговое агентство,
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