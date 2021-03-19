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Чайковский может заменить гимн России на Олимпиаде в Токио

Артём Кульша
11 часов назад
Мелодия из концерта для фортепиано с оркестром 1 композитора Петра Чайковского может заменить гимн России на Олимпийских играх в Токио. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил министр спорта России Олег Матыцин.
Чайковский может заменить гимн России на Олимпиаде в Токио
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В декабре, как сообщал «Рамблер», Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил Российское антидопинговое агентство статуса соответствия и запретил до декабря 2022 года российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.
Также суд запретил исполнение гимна России. В январе комиссия спортсменов Олимпийского комитета России предложила использовать вместо него песню «Катюша». На прошлой неделе CAS отклонил это предложение, потому что запрет на исполнение гимна России распространяется на любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на нее.
Сегодня Матыцин сообщил, что в настоящее время с зарубежными коллегами активно обсуждается вопрос использования вместо гимна на Олимпиаде в Токио мелодии из первого концерта Чайковского.
«Чайковский — это достояние всего мирового сообщества. Если эта мелодия получит поддержку, мы будем рады», — рассказал министр.
Летние виды спорта,Олег Матыцин,Петр Чайковский,
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