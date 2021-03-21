$1,37 млрд лишится Япония из-за Олимпиады без иностранцев

В Японии подсчитали размер убытков из-за отсутствия на Олимпиаде в Токио иностранных зрителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местных специалистов.

По мнению экспертов, бюджет страны недосчитается около 150 миллиардов йен (1,37 миллиарда долларов США). По задумке организаторов Игр, туристам планировалась показать не только столицу, но и регионы.

В субботу, 20 марта, оргкомитет Олимпиады в Токио принял окончательное решение о проведении соревнований без иностранных болельщиков. Мера призвана предотвратить распространение COVID-19. Также в Японии опасаются попадания на острова новых штаммов вируса.

Олимпийские игры были перенесены на лето 2021 года из-за ситуации с пандемией коронавируса. Планируется, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.