Серфингистка погибла от удара молнии

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Сальвадорская серфингистка Кэтрин Диас Эрнандес погибла от удара молнии во время тренировки. Об этом сообщает AP.

Трагический случай произошел в пятницу на местном пляже Эль-Тунко. 22-летняя спортсменка в момент удара молнии находилась в воде.

Она была сестрой президента Федерации серфинга Сальвадора Хосе Диаса. Спортсменка готовилась к предстоящему в конце мая в стране крупному турниру, который будет квалификационным на Олимпийские игры в Токио.

Решение о включении серфинга в олимпийскую программу было принято на 129-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК), которая состоялась 3 августа 2016 года.