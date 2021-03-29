США призвали WADA к проведению ряда реформ

Американское антидопинговое агентство (USADA) совместно с Консультативным советом спортсменов Олимпийского и Паралимпийского комитетов США обратились к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) с призывом к проведению реформ в международной организации. Об этом сообщает пресс-служба USADA.

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Отмечается, что в процессе реформирования стоит предоставить право голоса атлетам, а также повысить значимость их мнения в выработке правил организации, так как, по мнению USADA, Всемирное антидопинговое агентство зачастую наказывает спортсменов несправедливо.

Также предлагается создать независимую структуру управления во избежание конфликта интересов. Члены исполнительного комитета организации должны назначаться в соответствии с их заслугами, при том что ни одно спортивное должностное лицо не должно иметь права быть включенным в исполком. В его составе следует находиться независимым спортсменам, имеющим возможность полноценно обсуждать существующие проблемы. USADA также призывает ввести публичную отчетность в голосованиях организации.