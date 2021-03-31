99-й чемпионат Европы по тяжелой атлетике состоится в апреле в Москве

С 3 по 11 апреля в Москве пройдет 99-й чемпионат Европы по тяжелой атлетике.

Фото: Александр Кибанов. Чемпион России 2020 года Александр Кибанов. Чемпион России 2020 года

В Москве состоится чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Соревнования пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с 3 по 11 апреля, сообщает пресс-служба департамента спорта столицы.

Женская сборная по тяжелой атлетике РФ

Чемпионат состоится в Лужниках.

В чемпионате примут участие 356 лучших спортсменов континента - 180 мужчин и 176 женщин. Победителям соревнований выпадет возможность представлять свою страну на Олимпийских играх в Токио.

"Это без преувеличения сильнейшие люди Европы и ведущие тяжелоатлеты своих стран", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Москва впервые за 38 лет принимает такие крупный международный турнир в этом виде спорта. Соревнования пройдут при поддержке департамента спорта Москвы.

По словам руководителя Департамента спорта города Москвы Алексея Кондаранцева, чемпионат Европы по тяжелой атлетике для России является знаковыми событием.