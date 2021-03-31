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99-й чемпионат Европы по тяжелой атлетике состоится в апреле в Москве

Партнерский материал
21 час назад
С 3 по 11 апреля в Москве пройдет 99-й чемпионат Европы по тяжелой атлетике.
99-й чемпионат Европы по тяжелой атлетике состоится в апреле в Москве
Фото: Александр Кибанов. Чемпион России 2020 годаАлександр Кибанов. Чемпион России 2020 года
В Москве состоится чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Соревнования пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с 3 по 11 апреля, сообщает пресс-служба департамента спорта столицы.
Женская сборная по тяжелой атлетике РФ
Чемпионат состоится в Лужниках.
В чемпионате примут участие 356 лучших спортсменов континента - 180 мужчин и 176 женщин. Победителям соревнований выпадет возможность представлять свою страну на Олимпийских играх в Токио.
"Это без преувеличения сильнейшие люди Европы и ведущие тяжелоатлеты своих стран", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Москва впервые за 38 лет принимает такие крупный международный турнир в этом виде спорта. Соревнования пройдут при поддержке департамента спорта Москвы.
По словам руководителя Департамента спорта города Москвы Алексея Кондаранцева, чемпионат Европы по тяжелой атлетике для России является знаковыми событием.
"Имена наших тяжелоатлетов вписаны в историю спорта золотыми буквами. Спортсмены всего мира и сейчас равняются на таких героев, как Юрий Власов и Василий Алексеев. Успешное проведение чемпионата - во многом вопрос поддержания престижа Москвы как одной из крупнейших спортивных столиц мира", - отметил Кондаранцев.
Летние виды спорта,Ирина Винер,Юрий Власов,
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