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Ефимова обвинила победившую ее Чикунову в излишней дерзости

Спорт-Экспрессиещё 1
4 апреля 2021
Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова прокомментировала свое поражение на чемпионате России по плаванию 2021 в Казани на дистанции 100 метров брассом. Ефимова уступила Евгении Чикуновой, но оформила олимпийскую лицензию на Игры в Токио.
Ефимова обвинила победившую ее Чикунову в дерзости
Фото: ТАССТАСС
После победы Чикунова показала в сторону Ефимовой жесть V (победа). Отметим, что в 2019 году Ефимова также проигрывала Евгении, после чего со скандалом отбиралась на чемпионат мира в Кванджу.
«Главное я отобралась сейчас и все. Главное отбор, не так важно, что я проиграла чемпионат России, — приводит слова Ефимовой корреспондент «СЭ». — Я уже столько раз проигрывала ЧР, что меня это не удивляет. Это ничего не значит. Но время надо улучшать, конечно. Готовиться к Токио. Как отношусь к Чикуновой? Здорово, что такая конкуренция у нас есть, она подстегивает, конечно. Тем более глядя на нее за команду спокойнее. Можно и на пенсию уходить (смеется). Есть замена и очень хорошая замена, это радует. Надеюсь, она станет второй Ефимовой. А может даже и лучше. Помню ли себя в 16 лет? Помню, я была совсем не такая, как Евгения. Я была немножко поскромнее, я бы даже сказала совсем скромная. Жест какой она мне показала я не видела даже, мне было все равно».
Летние виды спорта,Юлия Ефимова,
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