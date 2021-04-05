Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Почта

Международный турнир по бадминтону в России отменен

ТАССиещё 4
3 часа назад
Открытый чемпионат России по бадминтону (Russian Open) отменен из-за эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной федерации бадминтона (BWF).
Международный турнир по бадминтону в России отменен
Фото: ТАССТАСС
Турнир был запланирован во Владивостоке на период с 20 по 25 июня. Призовой фонд соревнований должен был составить $100 тыс. Также был отменен турнир серии "Мастерс" в Индонезии, запланированный на 5-10 октября.
"Продолжающиеся ограничения и осложнения из-за COVID-19 не оставили местным федерациям бадминтона иного выбора, кроме как отменить турниры", - говорится в сообщении.
Открытый чемпионат России по бадминтону проводится с 1993 года. В 2020 году турнир также был отменен из-за пандемии.
Летние виды спорта,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители