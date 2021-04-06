Анзорова завоевала бронзу на чемпионате Европы

Анастасия Анзорова заняла третье место на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 64 кг. Соревнования проходят в Москве.

Фото: © EPA-EFE/YURI KOCHETKOV © EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

Россиянка в сумме показала результат 222 кг (100 кг в рывке + 122 кг в толчке). Четырехкратной чемпионкой Европы стала представительница Румынии Лоредана Тома (244), второе место заняла британка Сара Дэвис (230). Россиянка Яна Кондрашова стала восьмой (209).

24-летняя Анзорова является действующей чемпионкой России и обладательницей кубка страны - 2021. На первенстве России в Грозном она победила с результатом 213 кг (93+120), на январском кубке страны - 216 кг (96+120). Второй на этих турнирах была 28-летняя Кондрашова (206 кг - на чемпионате России в Грозном и 207 кг - на Кубке России в Старом Осколе).

На чемпионате Европы - 2019, проходившем в Батуми, победу также праздновала Тома (239 кг), второй была ее соотечественница Ирина Лепша (229), третьей - британка Зои Смит (224).