КНДР отказалась от участия в Олимпиаде в Токио

По информации южнокорейского издания, 25 марта состоялось тайное заседание Олимпийского комитета КНДР. В ходе него было принято решение не отправлять спортсменов на Олимпиаду в Японию, чтобы защитить их от пандемии коронавирусной инфекции.
В марте, как сообщал «Рамблер», Международный олимпийский комитет и организационный комитет Олимпиады 2020 года в Токио перенесли проведение Игр на год из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Планируется, что они состоятся 23 июля — 8 августа.