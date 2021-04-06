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КНДР отказалась от участия в Олимпиаде в Токио

Артём Кульша
6 часов назад
Северная Корея не будет участвовать в Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает NK News.
КНДР отказалась от участия в Олимпиаде в Токио
Фото: ReutersReuters
По информации южнокорейского издания, 25 марта состоялось тайное заседание Олимпийского комитета КНДР. В ходе него было принято решение не отправлять спортсменов на Олимпиаду в Японию, чтобы защитить их от пандемии коронавирусной инфекции.
«Решение Пхеньяна не участвовать в Играх означает, что у Сеула теперь нет шансов использовать игры для активизации переговоров, как это произошло во время зимних Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году. Сеул надеялся использовать соревнования в Токио, чтобы возродить дипломатию с Севером, и даже направил своего начальника разведки в Японию в ноябре прошлого года», — сообщает NK News.
Власти КНДР уведомляют Всемирную организацию здравоохранения об отсутствии подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В стране более года закрыты границы и ограничено внутреннее передвижение. При этом там проводятся внутренние спортивные соревнования.
В марте, как сообщал «Рамблер», Международный олимпийский комитет и организационный комитет Олимпиады 2020 года в Токио перенесли проведение Игр на год из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Планируется, что они состоятся 23 июля — 8 августа.
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