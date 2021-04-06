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WADA проверяет информацию о проведенном британскими атлетами расследовании

Газета.Ru
3 часа назад
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) изучает информацию о проведенном британскими бегунами самостоятельном расследовании их допинговых случаев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя по связям с общественностью WADA.
WADA проверяет информацию о проведенном британскими атлетами расследовании
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Ранее издание Daily Mail сообщило, что в 2014 году Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) позволило участникам Олимпийских игр - 2012 в Лондоне Рису Уильямсу и Гарету Уорбертону провести частное тестирование используемых ими препаратов, в которых, по их мнению, могли оказаться следы допинга. До этого спортсмены сдали положительные тесты на анаболические стероиды.
"Независимый отдел разведки и расследований WADA сообщил нам, что он включит эти новые элементы в расследование, которое было начато две недели назад в отношении исторических обвинений в Великобритании", - заявил представитель WADA.
Ранее сообщалось, что UKAD приняло решение отказать WADA в передаче проб четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фараха для перепроверки. Причиной стали обвинения в адрес тренера спортсмена Альберто Салазара, уличенного в контрабанде тестостерона.
Летние виды спорта,Всемирное антидопинговое агентство,РИА Новости,
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