WADA проверяет информацию о проведенном британскими атлетами расследовании

Ранее издание Daily Mail сообщило, что в 2014 году Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) позволило участникам Олимпийских игр - 2012 в Лондоне Рису Уильямсу и Гарету Уорбертону провести частное тестирование используемых ими препаратов, в которых, по их мнению, могли оказаться следы допинга. До этого спортсмены сдали положительные тесты на анаболические стероиды.