Тренировки российских олимпийцев на Курилах разозлили японцев

«Россия нарушила пакт о нейтралитете и сослала в Сибирь японцев, многие из которых умерли. Такое непростительно. Худший враг, которому нельзя доверять, — Россия. Надо уже отказаться от попыток мирного урегулирования территориальной проблемы и реагировать адекватно, учитывая интересы Японии».
«Пока правительство Японии заявлений не делало, однако выражения сожалений будет недостаточно. Когда эти спортсмены приедут в Японию, надо их арестовать. За незаконное проникновение на территорию нашей страны».