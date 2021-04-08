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«Россия худший враг, доверять нельзя». Тренировки олимпийцев на Курилах разозлили японцев

Чемпионат.comиещё 2
1 час назад
Японских любителей спорта разозлило то, что олимпийская сборная России по сёрфингу тренируется на острове Кунашир, который относится к Курильским островам. Материал об этом написало издание Yahoo News Japan, перевод комментариев японских пользователей размещён на «ИноСМИ».
Тренировки российских олимпийцев на Курилах разозлили японцев
Фото: Streeter Lecka/Getty ImagesStreeter Lecka/Getty Images
Вот что написали японские читатели:
«Сборы на островах, незаконно захваченных Россией. Это незаконное проникновение в Японию, поэтому российскую сборную следует не пускать на Олимпиаду».
«Россия нарушила пакт о нейтралитете и сослала в Сибирь японцев, многие из которых умерли. Такое непростительно. Худший враг, которому нельзя доверять, — Россия. Надо уже отказаться от попыток мирного урегулирования территориальной проблемы и реагировать адекватно, учитывая интересы Японии».
«Россия оккупировала четыре острова, когда японская армия уже сложила оружие. Это месть за проигрыш в русско-японской войне. Японские войска победили Балтийский флот — это высшее унижение. Единственный способ вернуть острова — это война».
«Пока правительство Японии заявлений не делало, однако выражения сожалений будет недостаточно. Когда эти спортсмены приедут в Японию, надо их арестовать. За незаконное проникновение на территорию нашей страны».
Летние виды спорта,СБОРНАЯ РОССИИ,InoSMI.Ru,
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