«Сборы на островах, незаконно захваченных Россией. Это незаконное проникновение в Японию, поэтому российскую сборную следует не пускать на Олимпиаду».

«Россия оккупировала четыре острова, когда японская армия уже сложила оружие. Это месть за проигрыш в русско-японской войне. Японские войска победили Балтийский флот — это высшее унижение. Единственный способ вернуть острова — это война».