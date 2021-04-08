Умер олимпийский чемпион Виктор Куренцов

Куренцов - чемпион Игр 1968 года, серебряный призер Олимпиады 1964 года, шестикратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, девятикратный чемпион СССР. За время карьеры установил 26 мировых рекордов. Куренцов являлся почетным гражданином Одинцовского района.