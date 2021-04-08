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Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Виктор Куренцов

ТАССиещё 1
7 часов назад
Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Виктор Куренцов скончался в среду в возрасте 80 лет. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов.
Умер олимпийский чемпион Виктор Куренцов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Скончался Виктор Григорьевич Куренцов. Буквально на днях он отметил 80-летие и такое печальное известие, - написал Иванов. - Мои соболезнования родным и близким. Вечная память".
Куренцов - чемпион Игр 1968 года, серебряный призер Олимпиады 1964 года, шестикратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, девятикратный чемпион СССР. За время карьеры установил 26 мировых рекордов. Куренцов являлся почетным гражданином Одинцовского района.
Летние виды спорта,Андрей Иванов,
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