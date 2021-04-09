Российские гребцы завоевали первые олимпийские лицензии

"У нас появились первые олимпийские лицензии, - сказал Свирин. - Эти же спортсмены будут соревноваться на Играх в Токио. С 18 по 20 мая пройдет финальная олимпийская квалификация, в программе все 14 олимпийских классов, и из каждого класса лодок по два экипажа получат право поехать в Токио. Российские гребцы примут участие в нескольких классах".
"Сегодня у нас стартовал уже чемпионат Европы, и в предварительном заезде Аня Пракатень и девочки в двойке парной выиграли свои заезды с лучшим временем. Спортсменки сейчас на хорошем ходу, та же Аня выиграла с подавляющим преимуществом, что дает нам право уже сейчас рассчитывать на то, что она сможет в Токио отобраться в финал. Но до Олимпиады еще есть время, хотя с иностранными специалистами мы работаем относительно недавно. Все настроены по-боевому и готовы трудиться дальше", - сказал Свирин.