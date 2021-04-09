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Российские гребцы завоевали первые олимпийские лицензии

ТАСС
1 час назад
Олимпийские лицензии, которые завоевали на европейской квалификационной регате в Италии Анна Пракатень и Мария Боталова с Анастасией Лебедевой в академической гребле, стали первыми для российской команды по гребному спорту. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.
Российские гребцы завоевали первые олимпийские лицензии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Пракатень выиграла финальный заезд в одиночке с результатом 7 минут 30,50 секунды. Боталова и Лебедева, выступающие в двойке парной легкого веса, победили, показав время 7.04,59.
"У нас появились первые олимпийские лицензии, - сказал Свирин. - Эти же спортсмены будут соревноваться на Играх в Токио. С 18 по 20 мая пройдет финальная олимпийская квалификация, в программе все 14 олимпийских классов, и из каждого класса лодок по два экипажа получат право поехать в Токио. Российские гребцы примут участие в нескольких классах".
"Сегодня у нас стартовал уже чемпионат Европы, и в предварительном заезде Аня Пракатень и девочки в двойке парной выиграли свои заезды с лучшим временем. Спортсменки сейчас на хорошем ходу, та же Аня выиграла с подавляющим преимуществом, что дает нам право уже сейчас рассчитывать на то, что она сможет в Токио отобраться в финал. Но до Олимпиады еще есть время, хотя с иностранными специалистами мы работаем относительно недавно. Все настроены по-боевому и готовы трудиться дальше", - сказал Свирин.
Финальная квалификационная регата должна пройти в швейцарском Люцерне. Итальянец Джанни Постильоне, которого Свирин считает одним из лучших тренеров мира, а также литовец Миколас Масилионис начали работать со сборной России в ноябре прошлого года.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Летние виды спорта,Анастасия Лебедева,СБОРНАЯ РОССИИ,
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