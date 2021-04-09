Четыре города могут лишиться права проведения ЧЕ

Мюнхен, Рим, Бильбао и Дублин должны до 19 апреля предоставить УЕФА
информацию о готовности провести матчи чемпионата Европы по футболу в июне 2021 года. Об этом сообщается на сайте УЕФА
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После предоставления гарантий УЕФА примет окончательные решения относительно проведения матчей на стадионах этих городов, а затем уведомит обладателей билетов на игры «Евро-2021».
В организации сообщили, что восемь городов уже подтвердили готовность принять от 25% до 100% зрителей на трибунах.
Санкт-Петербург подтвердил вместимость трибун в 50% от максимальной и допускает возможность увеличить ее до конца апреля.
Готовность принять зрителей также подтвердили в Будапеште, Баку, Амстердаме, Бухаресте, Копенгагене, Лондоне и Глазго.
В УЕФА предупредили болельщиков о необходимости соблюдать все ограничения и требования при пересечении границы, действующие на момент поездки.
Только три страны планируют ослабить ограничения и требования для владельцев билетов на матчи «Евро» - это Азербайджан, Венгрия и Россия. Болельщики смогут получить разрешение на въезд или освобождение от карантина в рамках специальных процедур.
В других 9 странах послаблений не предусмотрено.
Как сообщал «Рамблер», чемпионат Европы по футболу был перенесен с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Он пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 европейских городах.