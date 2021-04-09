Четыре города могут лишиться права проведения ЧЕ

Мюнхен, Рим, Бильбао и Дублин должны до 19 апреля предоставить УЕФА информацию о готовности провести матчи чемпионата Европы по футболу в июне 2021 года. Об этом сообщается на сайте УЕФА

После предоставления гарантий УЕФА примет окончательные решения относительно проведения матчей на стадионах этих городов, а затем уведомит обладателей билетов на игры «Евро-2021».

В организации сообщили, что восемь городов уже подтвердили готовность принять от 25% до 100% зрителей на трибунах.

Санкт-Петербург подтвердил вместимость трибун в 50% от максимальной и допускает возможность увеличить ее до конца апреля.

Готовность принять зрителей также подтвердили в Будапеште, Баку, Амстердаме, Бухаресте, Копенгагене, Лондоне и Глазго.

В УЕФА предупредили болельщиков о необходимости соблюдать все ограничения и требования при пересечении границы, действующие на момент поездки.

Только три страны планируют ослабить ограничения и требования для владельцев билетов на матчи «Евро» - это Азербайджан, Венгрия и Россия. Болельщики смогут получить разрешение на въезд или освобождение от карантина в рамках специальных процедур.

В других 9 странах послаблений не предусмотрено.