1 млн долларов выплатила Россия WADA за 2021 год

Наибольшие взносы в бюджет WADA в 2021 году должны внести США ($2 931 923) и Канада ($1 465 962). Канада, как и Россия, также уже выплатила WADA положенную сумму.

Согласно решению CAS от 17 декабря РУСАДА должно в течение двух лет погасить расходы WADA в размере $1,27 млн, понесенные во время изучения подлинности данных, полученных из московской лаборатории в январе 2019 года. РУСАДА также обязали выплатить штраф в размере 10% от дохода за 2019 год или $100 тыс. (в зависимости от того, что меньше). В настоящее время стороны согласовывают размер штрафа.