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Россия выплатила WADA обязательный взнос за 2021 год в размере более $1 млн

ТАССиещё 3
5 часов назад
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило от России обязательный ежегодный взнос за 2021 год в полном объеме. Об этом свидетельствует последний финансовый отчет WADA, оказавшийся в распоряжении ТАСС.
1 млн долларов выплатила Россия WADA за 2021 год
Фото: ТАССТАСС
Размер взноса России в 2020 году составил $1 091 877. С каждым годом сумма взноса стран в бюджет WADA увеличивается примерно на 8%. В 2020 году Россия заплатила $1 015 977.
Наибольшие взносы в бюджет WADA в 2021 году должны внести США ($2 931 923) и Канада ($1 465 962). Канада, как и Россия, также уже выплатила WADA положенную сумму.
В марте Российское антидопинговое агентство выплатило Всемирному антидопинговому агентству 400 тыс. швейцарских франков (около $432 тыс.) в качестве компенсации средств, затраченных в ходе разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Согласно решению CAS от 17 декабря РУСАДА должно в течение двух лет погасить расходы WADA в размере $1,27 млн, понесенные во время изучения подлинности данных, полученных из московской лаборатории в январе 2019 года. РУСАДА также обязали выплатить штраф в размере 10% от дохода за 2019 год или $100 тыс. (в зависимости от того, что меньше). В настоящее время стороны согласовывают размер штрафа.
Летние виды спорта,Всемирное антидопинговое агентство,ИТАР-ТАСС,
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