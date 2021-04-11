Депутат: "Если ты ненавидишь Россию, зачем ты сюда приехал?"

«Я очень хорошо отношусь к Украине. У меня жена оттуда. Там живут ее родственники. Я очень люблю Украину и украинцев. Но, к сожалению, в семье не без урода.
Если ты такой националист и не любишь Россию, зачем приехал сюда выступать? На Украине есть много людей, которые любят свою страну, но не позволяли себе подобные высказывания, когда приезжали выступать в Россию. Пусть послушает боксера Усика. Вместо того, чтобы радоваться победе, заниматься такими вещами в соцсетях
Я считаю, что это политический демарш со стороны украинского спортсмена. Надо запретить спортсменам заниматься политикой! Закончит со спортом — пусть идет депутатом украинской Рады. Сейчас он должен выступать на благо своей семьи и своей страны, но не заниматься политикой. Он что, призывает к терроризму?! Чтобы кто-то сжег Москву?
Мне кажется, что при подъеме тяжелых весов у него что-то оборвалось в мозгах. Пусть займется своим личным здоровьем. Мы поздравляем его с победой, но пусть не лезет в политику. Тем более что сейчас все прекрасно знают об обострении отношений. Ему это зачем?
Если ты ненавидишь Россию, зачем ты сюда приехал? Ты выиграл — молодец. Москва тебя радушно приняла. Никто не оскорблял его национальное достоинство, его флаг, его страну. Ни одного слова! И ты ведешь себя по-хамски, чтобы стать национальным героем у себя на родине.
Его до этого никто не знал и знать не хотел. На Олимпиаде ему ничего не светит. Зато стал борцом за справедливость на национальный манер», — цитирует Свищева «РБ Спорт».