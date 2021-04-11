Депутат: "Если ты ненавидишь Россию, зачем ты сюда приехал?"

В них в числе прочего говорится: «Вчера приснился сон прекрасный — Москва сгорела целиком. Пожар на площади на Красной, и тлеет бывший Избирком. Никто не выжил — все сгорели. Все Pussy, Путин и Собчак. И у стены кремлевской ели горели *** (офигенно) так».