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Депутат Госдумы назвал уродом украинского тяжелоатлета за провокационный пост о Москве

Sport24иещё 2
11 апреля 2021
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев назвал уродом украинского тяжелоатлета Дмитрия Чумака, который накануне выложил провокационный пост в инстаграме после победы в Москве на чемпионате Европы по тяжелой атлетике.
Депутат: "Если ты ненавидишь Россию, зачем ты сюда приехал?"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
После победы Чумак опубликовал строчки из песни «Москва», которую исполняет группа «Ленинград».
В них в числе прочего говорится: «Вчера приснился сон прекрасный — Москва сгорела целиком. Пожар на площади на Красной, и тлеет бывший Избирком. Никто не выжил — все сгорели. Все Pussy, Путин и Собчак. И у стены кремлевской ели горели *** (офигенно) так».
Свищев прокомментировал нашумевший пост Чумака.
«Я очень хорошо отношусь к Украине. У меня жена оттуда. Там живут ее родственники. Я очень люблю Украину и украинцев. Но, к сожалению, в семье не без урода.
Если ты такой националист и не любишь Россию, зачем приехал сюда выступать? На Украине есть много людей, которые любят свою страну, но не позволяли себе подобные высказывания, когда приезжали выступать в Россию. Пусть послушает боксера Усика. Вместо того, чтобы радоваться победе, заниматься такими вещами в соцсетях
Я считаю, что это политический демарш со стороны украинского спортсмена. Надо запретить спортсменам заниматься политикой! Закончит со спортом — пусть идет депутатом украинской Рады. Сейчас он должен выступать на благо своей семьи и своей страны, но не заниматься политикой. Он что, призывает к терроризму?! Чтобы кто-то сжег Москву?
Мне кажется, что при подъеме тяжелых весов у него что-то оборвалось в мозгах. Пусть займется своим личным здоровьем. Мы поздравляем его с победой, но пусть не лезет в политику. Тем более что сейчас все прекрасно знают об обострении отношений. Ему это зачем?
Если ты ненавидишь Россию, зачем ты сюда приехал? Ты выиграл — молодец. Москва тебя радушно приняла. Никто не оскорблял его национальное достоинство, его флаг, его страну. Ни одного слова! И ты ведешь себя по-хамски, чтобы стать национальным героем у себя на родине.
Его до этого никто не знал и знать не хотел. На Олимпиаде ему ничего не светит. Зато стал борцом за справедливость на национальный манер», — цитирует Свищева «РБ Спорт».
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