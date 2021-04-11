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Россиянка Пракатень завоевала золото чемпионата Европы по академической гребле

ТАССиещё 1
38 минут назад
Россиянка Анна Пракатень заняла первое место в соревнованиях одиночек на чемпионате Европы по академической гребле. Соревнования проходят в Италии.
Анна Пракатень завоевала золото по академической гребле
Фото: © AP Photo/Chris O'Meara© AP Photo/Chris O'Meara
Результат 28-летней российской спортсменки составил 7 минут 29,76 секунды. Серебро завоевала представительница Великобритании Виктория Торнли (7.36,17), бронзу - швейцарка Жанин Гмейлин (7.37,10).
8 апреля Пракатень заняла первое место в одиночке на европейской квалификационной регате в Италии и завоевала лицензию для участия в Олимпийских играх в Токио. Также олимпийские лицензии тогда получили Мария Боталова с Анастасией Лебедевой, занявшие первое место в двойке парной легкого веса.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Летние виды спорта,Анастасия Лебедева,
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