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Грузин Талахадзе установил мировой рекорд на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

ТАСС
22 минуты назад
Грузинский спортсмен Лаша Талахадзе установил новый мировой рекорд в весовой категории свыше 109 кг по сумме упражнений на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве.
Талахадзе установил мировой рекорд по тяжелой атлетике
Фото: © EFE/ZURAB KURTSIKIDZE© EFE/ZURAB KURTSIKIDZE
Талахадзе показал результат 485 кг (222 кг в рывке + 263 кг в толчке). Предыдущий мировой рекорд также принадлежал грузинскому атлету (484; 220+264).
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