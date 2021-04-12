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12-летний прыгун в воду ударился головой о бетонную вышку и находится в коме

Газета.Ruиещё 1
17 часов назад
12-летний спортсмен из Казани впал в кому после неудачной попытки прыжка в воду во время соревнований в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал "Мутко против".
Прыгун в воду впал в кому на соревнованиях в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Соревнования проходили 10 апреля в бассейне спорткомплекса ЦСКА. Во время одной из попыток спортсмен по имени Артемий немного оступился при прыжке и ударился головой о бетонную вышку, с которой и прыгал. Спортсмен получил тяжелые травмы и на скорой был доставлен в детскую больницу. Сейчас он находится в коме на ИВЛ.
Артемий считается одним из главных дарований казанской спортшколы. К своим 12 годам он уже не раз выигрывал всероссийские соревнования. Следственный комитет проводит проверку по данному факту.
В конце марта в Уфе умер 13-летний Ефим Москвин, который с январе находился в коме после падения на турнире по борьбе. Ефим потерял сознание после падения во время поединка на школьного турнире по национальной борьбе куреш. В состоянии комы он месяц пробыл в местной районной больнице, хотя мама ребенка утверждала, что в больнице нет необходимых условий для лечения. В марте Ефима перевезли в Республиканскую детскую больницу в Уфе, но ничего поделать врачи уже не смогли. Ребенок скончался так и не приходя в сознание. Ранее сообщалось, что В Башкирии умер 13-летний мальчик, который с января был в коме после турнира по борьбе.
Летние виды спорта,ЦСКА,СКР,
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