Прыгун в воду впал в кому на соревнованиях в Москве

В конце марта в Уфе умер 13-летний Ефим Москвин, который с январе находился в коме после падения на турнире по борьбе. Ефим потерял сознание после падения во время поединка на школьного турнире по национальной борьбе куреш. В состоянии комы он месяц пробыл в местной районной больнице, хотя мама ребенка утверждала, что в больнице нет необходимых условий для лечения. В марте Ефима перевезли в Республиканскую детскую больницу в Уфе, но ничего поделать врачи уже не смогли. Ребенок скончался так и не приходя в сознание. Ранее сообщалось, что В Башкирии умер 13-летний мальчик, который с января был в коме после турнира по борьбе.