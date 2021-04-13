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Эстафета олимпийского огня впервые проходит в Японии без зрителей

ТАССиещё 1
4 часа назад
Эстафета олимпийского огня в густонаселенной западной префектуре Осака началась во вторник без участия зрителей и не на дорогах общего пользования. В таком сокращенном формате она проходит впервые в истории олимпийского движения по просьбе местных властей, обеспокоенных угрозой роста числа заражений новым коронавирусом, сообщил оргкомитет предстоящих летних Игр в Токио.
Эстафета олимпийского огня проходит в Японии без зрителей
Фото: ReutersReuters
Эстафета организована в крупном местном парке, она разбита на этапы по 200 метров. Каждому бегуну разрешено привести с собой не более четырех родственников и друзей. Олимпийский факел, в частности, понесут проживающие в Осаке известные в Японии артисты и спортсмены. Эстафета пройдет в течение двух дней.
Ранее правительство Японии по просьбе местных властей ввело в Осаке режим усиленных мер по борьбе с распространением инфекции. Жителей префектуры с населением более 19 млн человек в связи с этим призывают по возможности не покидать дома и избегать места скопления людей.
Эстафета олимпийского огня началась в Японии 25 марта на территории футбольного тренировочного центра J-Village в префектуре Фукусима. Она продлится 121 день, факел планируется пронести через 859 муниципалитетов во всех 47 префектурах страны. Как ожидается, в эстафете примут участие около 10 тыс. человек.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за глобальной вспышки коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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