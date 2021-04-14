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Представлена форма сборной России для Олимпиады в Токио

Lenta.ruиещё 9
9 часов назад
Компания ZASPORT, официальный экипировщик олимпийской команды России, представила форму сборной страны для Олимпийских игр 2020 года в Токио. Трансляция показа велась на странице компании во «ВКонтакте».
Представлена форма сборной России для Олимпиады в Токио
Фото:  ZASPORT / ВКонтакте ZASPORT / ВКонтакте
Презентация коллекции была проведена совместно с Олимпийским комитетом России (ОКР). На Олимпиаде российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе. На форме разрешено использовать цвета триколора, но рядом со словом «Россия» обязательно должно быть написано «нейтральные атлеты».
В декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под флагом страны на международных стартах, таких как чемпионаты мира или Олимпийские игры. В течение этого срока Россия также не имеет права проводить подобные соревнования.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Изначально Игры должны были пройти в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Летние виды спорта,СБОРНАЯ РОССИИ,
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