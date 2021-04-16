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Японские власти допустили отмену Олимпийских игр в Токио

Газета.Ruиещё 15
3 часа назад
Летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио могут отменить из-за ситуации с коронавирусом в мире. Об этом заявил генеральный секретарь правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Тосихиро Никаи, сообщает сайт 360tv.ru.
В Японии допустили отмену Олимпийских игр в Токио
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Если это действительно станет невозможно, то придется отменить", — сказал он. Таро Кано, японский министр, ответственный за проведение вакцинации в стране, предположил, что Игры придется проводить без зрителей.
Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа в прошлом году. Из-за пандемии соревнования пришлось перенести на 2021 год. Однако опросы среди японцев показывают, что они против проведения Игр в стране.
За отмену соревнований около 86% жителей. Власти пока не планируют поддерживать их решение. Они разработали различные меры безопасности при проведении Олимпиады. Так, спортсменов, заразившихся коронавирусом, поселят в отдельную гостиницу за пределами Олимпийской деревни.
В среду, 14 апреля, в Токио начался обратный отсчет до начала Олимпийских игр. Открытие летних спортивных соревнований начнется через 100 дней.
Летние виды спорта,ЛДПР,
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