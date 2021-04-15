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В Японии допустили отмену Олимпиады

Артём Кульша
4 часа назад
Проведение Олимпийских игр в Токио может быть отменено. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил генеральный секретарь правящей в Японии Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи.
В Японии допустили отмену Олимпиады
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В марте, как сообщал «Рамблер», Международный олимпийский комитет и организационный комитет Олимпиады 2020 года в Токио перенесли проведение Игр на год из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Планируется, что они состоятся 23 июля — 8 августа.
Сегодня Никаи заявил, что Олимпиада является огромной возможностью для Японии, ее власти безусловно хотели бы, чтобы она состоялась, но если компетентные органы сочтут, что это невозможно из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, то от проведения Игр придется отказаться. Он добавил, что возникающие вопросы необходимо решать постепенно.
В марте организаторы Олимпийских игр решили проводить их без присутствия иностранных болельщиков. Вопрос присутствия японских зрителей будет рассматриваться позднее. На прошлой неделе министр, ответственный за проведение вакцинации, Таро Коно допустил, что Олимпиаду придется проводить полностью без зрителей.
Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что в ходе тайного заседания Олимпийского комитета Северной Кореи было принято решение не отправлять спортсменов на Олимпиаду в Японию, чтобы защитить их от пандемии коронавирусной инфекции.
Летние виды спорта,ЛДПР,
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