На Западе придрались к российской форме для Олимпиады в Токио

Журналист The New York Times Тарик Панья заявил, что коллекция одежды ZASPORT (официальный экипировщик олимпийской команды РФ) для Олимпиады в Токио напоминает «гигантский российский флаг». Об этом он написал в своем твиттере.
Как сообщал «Рамблер», из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в течение двух лет российские спортсмены не могут участвовать в чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом. Кроме того, на их награждениях запрещено использовать российский гимн.
«Ой, посмотрите, российская олимпийская форма выглядит как гигантский российский флаг. Да, российский флаг, который, как считается, запрещен на Олимпиаде», - так Панья прокомментировал фото коллекции.
Sports.ru отмечает, что на форме разрешены цвета национального флага, но рядом со словом «Россия» должна быть приписка «нейтральные атлеты».