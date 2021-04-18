Гимнастка Хоркина пожаловалась на маленькую пенсию

Он рассказала, что некоторые спортсмены выживают только за счёт доплаты за олимпийское «золото».

Как писал ранее NEWS.ru, власти России обсуждают новый пакет социальных выплат для граждан, который может обойтись федеральному бюджету в сумму порядка 500 млрд рублей, или около 0,5% ВВП.