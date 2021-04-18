Гимнастка Хоркина пожаловалась на маленькую пенсию

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике и бывший депутат ГосдумыСветлана Хоркина пожаловалась на мизерные пенсии в России, которых «порой не хватает даже на еду».
Фото: Сергей Булкин/News.ruСергей Булкин/News.ru
Он рассказала, что некоторые спортсмены выживают только за счёт доплаты за олимпийское «золото».
Выплата очень помогает, особенно тем олимпийским чемпионам, которые стали для нас героями много лет назад, а сейчас на пенсии. У нас сегодня пенсии очень интересные, порой и на еду не хватает, — сказала спортсменка изданию «Собеседник».
Как писал ранее NEWS.ru, власти России обсуждают новый пакет социальных выплат для граждан, который может обойтись федеральному бюджету в сумму порядка 500 млрд рублей, или около 0,5% ВВП.
Решение о выплатах было принято на фоне прошедших массовых акций протеста, а также в преддверии выборов в Госдуму, писали СМИ. Согласно прогнозу Минэкономразвития, объём ВВП в 2021 году ожидается в размере 115,5 трлн рублей, 0,5% ВВП — это около 580 млрд рублей. Власти эту информацию пока официально не прокомментировали, а пресс-секретарь премьера Михаила Мишустина сказал, что ему неизвестно о подобных обсуждениях.