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Россиянин Тасоев завоевал золото чемпионата Европы по дзюдо

ТАСС
11 минут назад
Россиянин Инал Тасоев завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 100 кг на чемпионате Европы по дзюдо. Соревнования проходили в Лиссабоне.
Тасоев завоевал золото чемпионата Европы по дзюдо
Фото: ТАССТАСС
В финальной схватке Тасоев одержал победу над Хенком Гролом из Нидерландов. Обладателями бронзовых медалей стали грузин Гурам Тушишвили и чех Лукаш Крпалек.
Тасоев является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира в командных соревнованиях, серебряным призером чемпионата Европы, победителем Европейских игр в командных соревнованиях.
Чемпионат Европы проходил в Лиссабоне с 16 по 18 апреля.
Летние виды спорта,Инал Тасоев,Лукаш Крпалек,
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