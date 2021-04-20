Борец Шахиев стал победителем чемпионата Европы

В финальной схватке 22-летний россиянин победил Кшиштофа Беньковского из Польши. Бронзовые награды достались азербайджанцу Али Рахимзаде и Максиму Сакулцану из Молдавии.

Чемпионат Европы по борьбе проходит каждый год. В прошлом году на турнире в Риме российская команда заняла первое место в медальном зачете, завоевав девять золотых, шесть серебряных и семь бронзовых наград.