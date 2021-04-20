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Российский борец Шахиев стал победителем чемпионата Европы

ТАССиещё 7
1 час назад
Российский борец вольного стиля Загир Шахиев завоевал золотую медаль чемпионата Европы в весовой категории до 65 кг. Соревнования проходят в Польше.
Борец Шахиев стал победителем чемпионата Европы
Фото: InstagramInstagram
В финальной схватке 22-летний россиянин победил Кшиштофа Беньковского из Польши. Бронзовые награды достались азербайджанцу Али Рахимзаде и Максиму Сакулцану из Молдавии.
Шахиев является серебряным и бронзовым призером чемпионатов России.
Чемпионат Европы по борьбе проходит каждый год. В прошлом году на турнире в Риме российская команда заняла первое место в медальном зачете, завоевав девять золотых, шесть серебряных и семь бронзовых наград.
Турнир в Варшаве завершится 25 апреля.
Летние виды спорта,Загир Шахиев,
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