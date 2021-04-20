Борец Жабраилов завоевал золото чемпионата Европы

В финальной схватке 27-летний россиянин победил турка Сулеймана Карадениза. Бронзовые медали завоевали грузин Элизбар Одикадзе и поляк Радослав Баран.
Жабраилов является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, также в его активе золотая медаль Кубка мира того же года.
Ранее на турнире в весовой категории до 57 кг серебряную медаль завоевал Начын Монгуш. Загир Шахиев завоевал золотую медаль в весовой категории до 65 кг, а Исраил Касумов праздновал победу в весовой категории до 70 кг.
Чемпионат Европы по борьбе проходит каждый год. В прошлом году на турнире в Риме российская команда заняла первое место в медальном зачете, завоевав девять золотых, шесть серебряных и семь бронзовых наград.