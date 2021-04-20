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Российский борец Жабраилов завоевал золотую медаль чемпионата Европы

ТАСС
6 часов назад
Российский борец вольного стиля Алихан Жабраилов стал победителем чемпионата Европы в весовой категории до 97 кг. Соревнования проходят в Польше.
Борец Жабраилов завоевал золото чемпионата Европы
Фото: © EPA-EFE/ANDRZEJ LANGE© EPA-EFE/ANDRZEJ LANGE
В финальной схватке 27-летний россиянин победил турка Сулеймана Карадениза. Бронзовые медали завоевали грузин Элизбар Одикадзе и поляк Радослав Баран.
Жабраилов является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, также в его активе золотая медаль Кубка мира того же года.
Ранее на турнире в весовой категории до 57 кг серебряную медаль завоевал Начын Монгуш. Загир Шахиев завоевал золотую медаль в весовой категории до 65 кг, а Исраил Касумов праздновал победу в весовой категории до 70 кг.
Чемпионат Европы по борьбе проходит каждый год. В прошлом году на турнире в Риме российская команда заняла первое место в медальном зачете, завоевав девять золотых, шесть серебряных и семь бронзовых наград.
Турнир в Варшаве завершится 25 апреля.
Летние виды спорта,Загир Шахиев,Алихан Жабраилов,Исраил Касумов,Элизбар Одикадзе,
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