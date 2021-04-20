Борец Жабраилов завоевал золото чемпионата Европы

Жабраилов является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, также в его активе золотая медаль Кубка мира того же года.

Чемпионат Европы по борьбе проходит каждый год. В прошлом году на турнире в Риме российская команда заняла первое место в медальном зачете, завоевав девять золотых, шесть серебряных и семь бронзовых наград.