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Россиянки завоевали пять медалей ЧЕ в вольной борьбе

RT на русскомиещё 1
5 часов назад
Сборная России завоевала пять наград по итогам четвёртого дня соревнований на чемпионате Европы по борьбе в Варшаве.
Россияне завоевали 6 золотых медалей ЧЕ в вольной борьбе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Российские спортсменки записали в свой актив одно золото, три серебра и одну бронзу в соревнованиях по вольной борьбе.
Обладательницей золотой награды стала Стальвира Оршуш, победившая в категории до 55 кг. Серебро в активе Вероники Чумиковой (до 59 кг), Ханум Валиевой (до 68 кг) и Натальи Воробьёвой (до 76 кг). Бронзу получила Екатерина Полещук (до 50 кг).
Таким образом, сборная России завоевала семь золотых, пять серебряных медалей и одну бронзу континентального первенства.
Чемпионат Европы продлится до 25 апреля.
Ранее сообщалось, что россияне завоевали шесть золотых медалей ЧЕ в вольной борьбе.
Летние виды спорта,Екатерина Полещук,Наталья Воробьева,СБОРНАЯ РОССИИ,
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