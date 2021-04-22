МОК запретил спортсменам преклонять колено на Олимпиадах

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил преклонять колено и поднимать кулак во время Олимпиады в Токио в знак солидарности с движением Black Lives Matter, сообщает Reuters.

Данные действия подпадают под положение Олимпийской хартии о запрете политической, религиозной и расовой пропаганды на олимпийских мероприятиях. Спортсмены, нарушившие это правило, могут быть подвержены санкциям со стороны МОК.