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МОК запретил спортсменам преклонять колено на Олимпиадах

Артём Кульша
4 часа назад
Запрет на политические заявления и жесты на Олимпийских играх не будет отменен. Об этом сообщает Reuters.
МОК запретил спортсменам преклонять колено на Олимпиадах
Фото: ReutersReuters
Согласно 50-у правилу Олимпийской хартии, как сообщал «Рамблер», на олимпийских объектах, в местах проведения соревнований и других олимпийских зонах запрещаются любые демонстрации или пропаганда политического, религиозного или расового характера.
Вчера Международный олимпийский комитет распространил презентацию по результатам пересмотра правила комиссией спортсменов МОК. В ней сказано, что около 70% из 3,5 тысячи опрошенных спортсменов высказались за сохранение правила, а исполнительный комитет МОК поддержал их.
«Я бы не хотела, чтобы что-то отвлекало спортсменов от соревнований», — прокомментировала глава комиссии спортсменов МОК Кирсти Ковентри.
Она рассказала, что опрошенные спортсмены поддержали наказание за политические заявления и жесты вроде преклонения колена в поддержку расового равенства.
В марте российская бригада арбитров в составе Сергея Карасева, Максима Гаврилина, Игоря Демешко и Алексея Кульбакова не преклонила колено в рамках акции за равные права для афроамериканцев Black Lives Matter перед началом матча 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов между клубами «Манчестер Сити» и «Боруссия» (Менхенгладбах).
Летние виды спорта,Алексей Кульбаков,Максим Гаврилин,Игорь Демешко,Сергей Карасев,
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