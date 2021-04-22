МОК запретил спортсменам преклонять колено на Олимпиадах

Запрет на политические заявления и жесты на Олимпийских играх не будет отменен. Об этом сообщает Reuters.

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Согласно 50-у правилу Олимпийской хартии, как сообщал «Рамблер», на олимпийских объектах, в местах проведения соревнований и других олимпийских зонах запрещаются любые демонстрации или пропаганда политического, религиозного или расового характера.

Вчера Международный олимпийский комитет распространил презентацию по результатам пересмотра правила комиссией спортсменов МОК. В ней сказано, что около 70% из 3,5 тысячи опрошенных спортсменов высказались за сохранение правила, а исполнительный комитет МОК поддержал их.

«Я бы не хотела, чтобы что-то отвлекало спортсменов от соревнований», — прокомментировала глава комиссии спортсменов МОК Кирсти Ковентри.