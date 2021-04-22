Российские борцы триумфально стартовали на ЧЕ

В остальных весах, которые в программу Олимпийских игр не входят, российские борцы выиграли три золота из трёх возможных. Самой долгожданной медаль была для Исраила Касумова
, представляющего категорию до 70 кг. С четвёртой попытки он всё-таки стал чемпионом Европы, одержав в финале волевую победу над азербайджанцем Тураном Байрамовым. В весе до 61 кг Абасгаджи Магомедов порадовал болельщиков двумя досрочными победами на туше, после чего в схватке за золото взял верх над украинцем Андреем Джелепом со счётом 12:2. Наконец, в категории до 92 кг Магомед Курбанов
(тёзка известного профессионального боксёра) уверенно выиграл все четыре схватки, в том числе последнюю со швейцарцем Самуэлем Шеррером.