Скандал на ЧМ по шашкам: поляки сорвали флаг России

Организаторы решили убрать российский флаг со стола во время матча за звание чемпионки мира по шашкам между представительницей России Тамарой Тансыккужиной и полячкой Наталией Садовска. Об этом пишет «Чемпионат».

Поединок за звание чемпионки мира продолжался к тому моменту уже три тура. Чемпионат мира проходит в Польше.

На кадрах, опубликованных изданием, видно, что прямо во время обдумывания спортсменками хода, один из организаторов подошел к столу, отклеил российский триколор с его боковины и убрал флажок, стоящий рядом с Тансыккужиной.

Эти действия вызвали удивление россиянки, которая на несколько секунд прервала партию и обернулась.

При этом в Польше подчеркнули, что вынуждены были так поступить, так как Всемирное антидопинговое агентство потребовало от организаторов убрать все российские флаги.

«Мне позвонили от имени бывшего министра спорта Витольда Баньки и попросили убрать со стола российский флаг, несмотря на то, что партия продолжалась. Я не знал, как отреагирует Тамара, но мне необходимо было это сделать», - пояснил экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий.

Он подчеркнул, что «польская сторона не совершила ничего плохого».

«FMJD (Всемирная организация шашек) проигнорировала принятые в декабре решения в отношении России, и, если мы немедленно ничего не изменим, FMJD будет исключена из ВАДА (Всемирного антидопингового агентства)», - отметил он.

Тансыккужина уступила Садовской в очередном раунде битвы за титул чемпионки мира. Противостояние должно завершиться 3 мая.