Губерниев: поляки пробили дно

"Вопиющий непрофессионализм. Люди играют в шашки, это высокоинтеллектуальная игра, и ни с того ни с сего появляется какой-то мужик во время матча, что за дичь вообще? Нужны санкции к организаторам матча. Поляки пробили дно", - заявил Губерниев.