Губерниев: поляки пробили дно

Флаг был убран во время поединка российской спортсменки Тамары Тансыккужиной с представительницей Польши Натальей Садовской
. Флаг находился на столе, а также был приклеен к столу. Прямо во время игры президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал все опознавательные российские знаки. Позднее он объяснил свои действия тем, что ему позвонили из Всемирного антидопингового агентства
(WADA). Ранее сообщалось, что во время игры на чемпионате мира по шашкам, который проходит в Польше, со стола спортсменок убрали российский флаг.