Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Михаилом Можаровским отреагировал на скандальную ситуацию, произошедшую во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полячкой Натальей Садовской в Варшаве.

Прямо во время партии в кадре появился мужчина, который сначала отклеил со стола наклейку с российским флагом, а затем убрал триколор, стоящий на столе. Организаторы объяснили, что указание убрать флаг России поступило прямо во время игры от Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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«Вопиющий непрофессионализм. Люди играют в шашки, это высокоинтеллектуальная игра, и ни с того ни с сего появляется какой-то мужик во время матча, что за дичь вообще? Нужны санкции к организаторам матча. Поляки пробили дно. Это то же самое, как если бы во время пробития пенальти перед игроком появилась газонокосилка. Другого времени у них не нашлось, чтобы это сделать?



Эти действия отвлекали не только нашу спортсменку, но и польскую соперницу. Хочется сказать: ребят, вы идиоты? Вам кто позвонил, что вы моментально бросились это делать, Байден что ли? И организаторы, как раболепные посредственности, сразу бросились исполнять приказы. Я возмущен до глубины души. Почему нельзя было изучить регламент и сделать это до матча?



Есть решение CAS, ну изучите вы регламент. Это косяк организаторов. Ну не беритесь тогда проводить соревнования. Стыдно за такой непрофессионализм, они идиоты и других слов нет», — сказал Губерниев.

Напомним, в связи с санкциями WADA российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом.

Экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий, убравший российский флаг со стола прямо во время партии за мировую шашечную корону между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полькой Наталией Садовской, рассказал, что действовал по указанию главы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольда Баньки, и признал, что «это выглядит некрасиво».

Павлицкий пояснил, что действовал по требованию бывшего министра спорта Польши, а ныне главы ВАДА. «Позвонила женщина от имени бывшего министра спорта Витольда Баньки, и я получил четкое указание снять российский флаг даже несмотря на то, что партия продолжается», – передает РИА «Новости» слова Павлицкого.

«Это выглядит некрасиво. Я не знал, как Тамара отреагирует, но у нас нет выбора. Как польская сторона мы не сделали ничего плохого. FMJD (Всемирная организация шашек) проспала решение от декабря (когда российские спортсмены были лишены права выступать под своим флагом на крупных мировых турнирах и если сейчас немедленно не предпримем действий, то FMJD будет исключена из ВАДА», – добавил он.

Президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка уже принес извинения.

«Прошу прощения за данную ситуацию. Нам сообщили, что мы должны сделать это немедленно во время игры, иначе из ВАДА исключат Международную федерацию шашек. Мы приносим извинения за любые возникшие неудобства», – сказал он.

Во время турнира по шашкам между Тамарой Тансыккужиной из России и Наталией Садовской из Польши с игрового стола убрали российский флаг. Российская шашистка рассказала «Газете.Ru», что организаторы были вынуждены это сделать после звонка из WADA.

«Главный судья отказался сделать подобный шаг. Один из организаторов сказал, что был звонок из ВАДА и он был вынужден так сделать. Сказали снять немедленно, не дожидаясь конца партии», — рассказала Тансыккужина.

Этот тур российская шашистка проиграла. Спортсменка отметила, что поскольку матч еще не закончен, она продолжит игру, несмотря на произошедшее.

«Насчет игры мне не хотелось бы комментировать, потому что еще матч не закончен. Нужно играть дальше», — пояснила она.

Главный тренер сборной России по шашкам Юрий Черток прокомментировал инцидент со снятием российского флага во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полячкой Натальей Садовской. Один из организаторов убрал российский флаг, стоящий на столе, прямо в разгар партии.

«Это прямое нарушение регламента. Кроме главного судьи никто не может подойти к столу и даже в игровую зону, только участники и главный судья. Он был категорически против. Главный арбитром был Айрат Нургазиев из Казахстана. Все поддерживают такую оценку, что это было грубое вмешательство в игровой процесс.



Тансыккужина потеряла много времени. Хотя мы и ожидали этого дела, но, естественно, не во время партии. Это могли сделать и до партии, и после, когда угодно. То, что флаг убрали во время игры, выбило Тамару Михайловну из колеи. Я сам смотрел матч и не сразу понял, что произошло, как раз отвлёкся в этот момент. Я подумал, что же она так долго сидит и не делает очевидные ходы, о чём размышляет. Ругался даже про себя. Потом только мне позвонили и рассказали, что произошло", — цитирует Юрия RT.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что инцидент со снятием флага отвлек россиянку Тамару Тансыккужину в матче с представительницей Польши Натальей Садовской за звание чемпионки мира по международным шашкам.

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«Сейчас каждая федерация запрашивает информацию о флаге, гимне и форме перед тем, как выехать на соревнование. Вопрос: наша федерация шашек это сделала? Мне кажется, понадеялись на авось.



А почему это проблема организаторов? Нам выставили требования, мы все их знаем. Чтобы не было таких инцидентов, мы должны заранее все проговорить с международной федерацией. Организаторы к этому вообще никакого отношения не имеют. Это не их дело.



Мне кажется, они не понимали, распространяется ли на них решение CAS, поскольку вид не олимпийский. Надо было самим об этом подумать, чтобы не быть униженными и оскорбленными.



Но регламент был точно нарушен. Я понимаю, почему судья отказался убирать флаг. Его бы за это потом дисквалифицировали. Поэтому пошел какой-то дяденька. На них самих так «наехали», был звонок такого масштаба, что они все перепугались и сделали это. Наверняка под угрозами.



Этот инцидент точно повлиял на ход игры. Я уверена, наша спортсменка думала в этот момент: «Мне встать и уйти после такого унижения или все-таки доиграть матч?» — сказала Журова в беседе с корреспондентом Sport24 Михаилом Можаровским.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв высказался по поводу инцидента, произошедшего в матче за звание чемпионки мира по международным шашкам. Во время встречи представительницы России Тамары Тансыккужиной и Наталии Садовской (Польша) к столу подошёл мужчина, увидевший на нём российский флаг, и убрал его.

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«К сожалению, у меня есть две версии: либо это разгильдяйство организаторов, которые невнимательно смотрят за решением CAS и не выполняют обязательства. Там чётко прописано, что можно использовать российской делегации, в чём можно ходить, а в чём — нет. Это невнимательное отношение, которое повлекло за собой нарушение регламента: поставили флаг, поставили таблички. Либо, что ещё хуже, — это целенаправленная провокация с целью ещё раз обратить внимание на непростые отношения Польши и Российской Федерации.



Итог один: это хамский поступок во время турнира, который однозначно привлёк внимание всей мировой спортивной общественности — такие вещи недопустимы. Считаю, что это политическая провокация, которая никоим образом не совместима со спортом. К сожалению, это стало закономерностью: всё, что сейчас происходит в спорте, — это провокации: политические акции, лозунги, демарши. Этот поступок точно не красит ни одну уважающую себя федерацию, тем более на таком мощном турнире, как чемпионат мира.



Наша федерация должна однозначно отреагировать протестом, жалобами и претензиями. Нужно ещё раз оценить, было ли это разгильдяйством или провокацией. Я уже много лет говорю, что на всех крупных спортивных соревнованиях необходимо, чтобы при нашем посольстве присутствовал атташе по спорту — нужно создать такую должность. Необходимо отстаивать интересы наших спортсменов, делегации, нашего флага и нашей страны.



Сейчас происходит, что в рамках коронавируса делегация приезжает в усечённом составе на любой чемпионат и никто не может отстаивать интересы наших спортсменов. Спортсмены и тренеры заняты своей работой. В лучшем случае приезжает врач и массажист, а больше никого нет. Ну вот забрали табличку, а что спортсмену делать? Прыгать, визжать и кричать? Его могут снять с соревнований. На всех крупных спортивных мероприятиях однозначно нужен атташе по спорту — это недорого и является необходимой с имиджевой точки зрения вещью для поддержки нашей страны», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Инцидент с российским флагом на чемпионате мира по шашкам в Польше является грубейшей ошибкой организаторов. Таким мнением с журналистами поделился глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков

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