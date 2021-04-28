Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

"Это политический акт": Россия отреагирует на инцидент с флагом

Алиса Селезнёва
3 часа назад
Вице-президент Федерации шашек России Анатолий Шкодин назвал «безобразной ситуацией» решение организаторов убрать российский флаг со стола во время матча за звание чемпионки мира по шашкам между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и представительницей Польши Наталией Садовска. Об этом пишет «Чемпионат».
Как сообщал «Рамблер», чемпионат мира по шашкам проходит в Польше. В ходе четвертой партии финального матча один из организаторов подошел к столу, отклеил российский триколор с его боковины и убрал флажок, стоящий рядом с Тансыккужиной.
Эти действия вызвали удивление россиянки, которая на несколько секунд прервала партию и обернулась.
Бывший президент Европейской конфедерации шашек (EDC) Яцек Павлицкий объяснил решение убрать российский флаг прямо во время обдумывания спортсменками своих ходов требованием Всемирного антидопингового агентства.
По словам вице-президента Федерации шашек России Анатолия Шкодина, «ситуация просто безобразная», так как игрока вывели из равновесия во время серьезного матча.
«Прямо во время матча по звонку ВАДА снимать флаг – это безобразие. Это влияет на игрока, психологический удар. Это сто процентов политический акт, инициированный ВАДА», - подчеркнул он.
Представитель федерации отметил, что готовится заявление по этому поводу и будет подан протест.
«Мы отреагируем, не волнуйтесь». – заверил он.
Летние виды спорта,Видео,Всемирное антидопинговое агентство,
38
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители