Вице-президент Федерации шашек России Анатолий Шкодин назвал «безобразной ситуацией» решение организаторов убрать российский флаг со стола во время матча за звание чемпионки мира по шашкам между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и представительницей Польши Наталией Садовска. Об этом пишет «Чемпионат».

Как сообщал «Рамблер», чемпионат мира по шашкам проходит в Польше. В ходе четвертой партии финального матча один из организаторов подошел к столу, отклеил российский триколор с его боковины и убрал флажок, стоящий рядом с Тансыккужиной.

Эти действия вызвали удивление россиянки, которая на несколько секунд прервала партию и обернулась.

Бывший президент Европейской конфедерации шашек (EDC) Яцек Павлицкий объяснил решение убрать российский флаг прямо во время обдумывания спортсменками своих ходов требованием Всемирного антидопингового агентства

По словам вице-президента Федерации шашек России Анатолия Шкодина, «ситуация просто безобразная», так как игрока вывели из равновесия во время серьезного матча.

«Прямо во время матча по звонку ВАДА снимать флаг – это безобразие. Это влияет на игрока, психологический удар. Это сто процентов политический акт, инициированный ВАДА», - подчеркнул он.

Представитель федерации отметил, что готовится заявление по этому поводу и будет подан протест.