Шашистка Наталья Садовская убрала флаг Польши в знак солидарности с россиянкой Тамарой Тансыккужиной в финале чемпионата мира. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил президент Федерации шашек России Анатолий Никитин

Финальный матч проходит в Польше с 23 апреля по 3 мая. Во вторник во время четвертого раунда флаг России был убран со стола Тансыккужиной экс-президентом Европейской федерации шашек Яцеком Павлицким. Партия завершилась поражением россиянки.

"Сейчас польская спортсменка из солидарности убрала польский флаг, обе спортсменки играют без флага, - сказал Никитин. - Я считаю, что инцидент можно считать исчерпанным, так как польская сторона извинилась".

"Мы готовим ноту протеста польской стороне и международной федерации. Спортсмен, который сидит, напрягается и старается думать ни о чем, кроме правильной комбинации, будет демотивирован после такой ситуации", - добавил глава федерации.

Тансыккужина является действующей чемпионкой мира, всего на ее счету шесть побед на мировом первенстве. Матч проходит в девять раундов, в каждом разыгрывается 12 очков. Победит та спортсменка, которая первой наберет 54 очка, счет пока 32:16 в пользу польки.