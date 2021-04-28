Российская шашистка выиграла после скандала с флагом России

Российская спортсменка Тамара Тансыккужина всухую выиграла матч против полячки Наталии Садовской в пятом раунде финала чемпионата мира. Игра завершилась со счетом 12:0.

Противостояние продлится до 54 очков и продлится девять раундов. В общем зачете пока лидирует Садовская - 32:28.