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Россиянка выиграла всухую после скандала с флагом РФ на ЧМ по шашкам в Польше

ТК «Звезда»
5 часов назад
Российская спортсменка Тамара Тансыккужина всухую выиграла матч против полячки Наталии Садовской в пятом раунде финала чемпионата мира. Игра завершилась со счетом 12:0.
Российская шашистка выиграла после скандала с флагом России
Фото: tamara.tansykkuzhina Facebooktamara.tansykkuzhina Facebook
Противостояние продлится до 54 очков и продлится девять раундов. В общем зачете пока лидирует Садовская - 32:28.
В ходе игры произошел скандал - посреди матча представитель руководства убрал со стола российский флаг. Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал случившееся «некорректным поступком» и отметил, что это могло оказать психологическое давление на российскую спортсменку.
Летние виды спорта,Олег Матыцин,
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