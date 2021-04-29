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Убравший флаг России на ЧМ по шашкам человек сделал заявление

Артём Кульша
1 час назад
Представитель организатора женского чемпионата мира по шашкам Яцек Павлицкий снял флаг России во время финала по требованию Всемирного антидопингового агентства. Об этом он сам сообщил Reuters.
В декабре, как сообщал «Рамблер», Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил Российское антидопинговое агентство статуса соответствия и запретил до декабря 2022 года российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.
Позавчера во время четвертого раунда матча за звание чемпионки мира по шашкам с участием Тамары Тансыккужиной флаг России и табличка с именем россиянки и флагом были убраны. Это сделал Павлицкий. Вчера он сообщил Reuters, что сделал это требованию ВАДА.
«В шашках есть такая позиция — цугцванг. Она означает, что хорошего хода нет... Это то, что у нас было вчера — цугцванг», — заявил Павлицкий.
Он рассказал, что извинился перед Тансыккужиной, и усомнился в том, что его поступок повлиял на то, что она проиграла. Также Павлицкий выразил сожаление, что расстроил многих россиян.
Летние виды спорта,Видео,Всемирное антидопинговое агентство,Reuters,
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