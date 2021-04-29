Представитель организатора женского чемпионата мира по шашкам Яцек Павлицкий снял флаг России во время финала по требованию Всемирного антидопингового агентства . Об этом он сам сообщил Reuters.

В декабре, как сообщал «Рамблер», Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил Российское антидопинговое агентство статуса соответствия и запретил до декабря 2022 года российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.

Позавчера во время четвертого раунда матча за звание чемпионки мира по шашкам с участием Тамары Тансыккужиной флаг России и табличка с именем россиянки и флагом были убраны. Это сделал Павлицкий. Вчера он сообщил Reuters, что сделал это требованию ВАДА.

«В шашках есть такая позиция — цугцванг. Она означает, что хорошего хода нет... Это то, что у нас было вчера — цугцванг», — заявил Павлицкий.