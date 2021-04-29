"Это был шок": российская шашистка о скандале с флагом

Как сообщал «Рамблер», ранее во время партии россиянки Трансыккужиной экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий подошел к столу и убрал с него российский флаг. Павлицкий объяснил решение убрать российский флаг прямо во время обдумывания спортсменками своих ходов требованием Всемирного антидопингового агентства
. По словам Павлицкого, ему передали, что если они немедленно этого не сделают, то Всемирная федерация шашек будет исключена из WADA. В свою очередь, в WADA ответили, что не просили вмешиваться в ход игры, а все несоответствия должны были быть исправлены до начала партии.