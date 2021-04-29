"Это был шок": российская шашистка о скандале с флагом

Российская шашистка Тамара Тансыккужина связала проигрыш в четвертом раунде финальной партии чемпионата мира с инцидентом с флагом.

Ранее россиянка призналась, что никогда раньше не встречала, чтобы организаторы так бесцеремонно вмешивались в партию.