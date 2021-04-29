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"Это был шок": российская шашистка о скандале с флагом

Вероника Полынина
3 часа назад
Российская шашистка Тамара Тансыккужина связала проигрыш в четвертом раунде финальной партии чемпионата мира с инцидентом с флагом.
«Даже не знаю, о чем они думали, когда поступали так. Импульсивное, неверное решение. Я думаю, что это сказалось на ходе партии», - сказала она РИА «Новости».
Она высоко оценила жест своей соперницы, польской спортсменки Натальи Садовской, которая в знак солидарности убрала со стола флаг своей страны.
«Она поступила по-спортивному благородно. Молодец», - отметила Тансыккужина.
Ранее россиянка призналась, что никогда раньше не встречала, чтобы организаторы так бесцеремонно вмешивались в партию.
«Это был шок и большая неожиданность. У нас партия длится долго, но из-за того, что ты не можешь сконцентрироваться, ты выбит из колеи. В конце ситуация в позиции на доске усложнилась, времени оставалось мало, и я проиграла», - сказала она ВГТРК.
Как сообщал «Рамблер», ранее во время партии россиянки Трансыккужиной экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий подошел к столу и убрал с него российский флаг. Павлицкий объяснил решение убрать российский флаг прямо во время обдумывания спортсменками своих ходов требованием Всемирного антидопингового агентства. По словам Павлицкого, ему передали, что если они немедленно этого не сделают, то Всемирная федерация шашек будет исключена из WADA. В свою очередь, в WADA ответили, что не просили вмешиваться в ход игры, а все несоответствия должны были быть исправлены до начала партии.
Летние виды спорта,Видео,Наталья Садовская,Всемирное антидопинговое агентство,ВГТРК,РИА Новости,
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