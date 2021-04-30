Чемпион мира по академической гребле умер в 26 лет

Чемпион мира по академической гребле итальянец Филиппо Монделли скончался в возрасте 26 лет. Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Италии (CONI). Причиной смерти стал рак кости ноги.

Фото: globoesporte.globo.com globoesporte.globo.com

«Чемпион в воде и на суше, образец мастерства и отваги. Итальянский спорт скорбит о безвременной кончине Филиппо Монделли. Прощай, Филиппо, мы тебя никогда не забудем», – говорится в сообщении.

Монделли ранее было диагностировано онкологическое заболевание. 13 апреля он был избран в национальный совет CONI как представитель спортсменов.