Россия осудила поступок Польши на ЧМ по шашкам

Финальный матч чемпионата мира по шашкам проходит в Варшаве с 23 апреля по 3 мая. Во время одной из партий российской спортсменки Тамары Тансыккужиной с представительницей Польши Натальей Садовской
организаторы неожиданно убрали флаг России со стола. Флаг находился на столе, а также был приклеен к столу. Прямо во время игры президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал все опознавательные российские знаки. Позднее он объяснил свои действия тем, что ему позвонили из Всемирного антидопингового агентства
(WADA), однако WADA отрицает факт того, что организация попросила убрать флаг России во время матча.