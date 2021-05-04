Российская гимнастка сравнила себя с Кардашьян

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Вера Бирюкова
опубликовала фотографию в купальнике и сравнила себя с Ким Кардашьян
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23-летняя гимнастка отдыхает на Кубе и делится с подписчиками снимками с берегов Карибского моря.
«Удивительные солнечные тени, отражение воды и неудачный ракурс, делает меня поразительно похожей на Ким Кардашьян или Дженнифер Лопес. Это уже решать экспертам», - написала Бирюкова в Instagram.
Она также поинтересовалась, можно ли в России застраховать пятую точку, или «это чисто американские привилегии».
Как сообщал «Рамблер», Вера Бирюкова завоевала золото Олимпийских игр 2016 года в многоборье. Также спортсменка становилась чемпионкой Европы в групповых упражнениях и побеждала на этапах Кубка мира.
Напомним, певица Дженнифер Лопес одной из первых среди знаменитостей застраховала часть своего тела, а именно - ягодицы. СМИ называют суммы от 27 млн долларов до 800 млн долларов. Пятая точка Ким Кардашьян тоже застрахована – на сумму 21 млн долларов.