Российская гимнастка сравнила себя с Кардашьян

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23-летняя гимнастка отдыхает на Кубе и делится с подписчиками снимками с берегов Карибского моря.

«Удивительные солнечные тени, отражение воды и неудачный ракурс, делает меня поразительно похожей на Ким Кардашьян или Дженнифер Лопес. Это уже решать экспертам», - написала Бирюкова в Instagram.

Она также поинтересовалась, можно ли в России застраховать пятую точку, или «это чисто американские привилегии».

Как сообщал «Рамблер», Вера Бирюкова завоевала золото Олимпийских игр 2016 года в многоборье. Также спортсменка становилась чемпионкой Европы в групповых упражнениях и побеждала на этапах Кубка мира.