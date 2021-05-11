Российских синхронисток лишили золота

Наши девушки уверенно лидировали и уже принимали поздравления. Однако из-за проблем с музыкой выступать придётся заново.

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В Будапеште на чемпионате Европы по водным видам спорта случился громкий скандал. Хотя, скорее, не громкий, а хрипящий. Из-за испорченных подводных колонок дуэты вынуждены будут показывать свою техническую программу повторно. Результаты просто обнулили, хотя на тот момент, когда организаторы приняли такое решение, большинство участниц выступили и российский дуэт Светлана Ромашина Светлана Колесниченко уверенно лидировал.

Фактически, российских синхронисток оставили без заслуженного уже золота.

Хочется верить, что ненадолго. Но борьбу придётся начинать заново.

«Динамик хрипел»

Проблемы с музыкой под водой в Будапеште были и до финала технической программы дуэтов, однако организаторы словно не слышали сообщений от тренеров и спортсменов. Но в итоге хрипящие, а то и вовсе выключавшиеся колонки сорвали соревнования в тот момент, когда российские девушки и тренеры уже принимали первые поздравления.

«Друзья, спасибо всем, кто поздравил. К сожалению, поздравлять пока рано. Впервые в моей спортивной карьере соревнования были остановлены ровно посередине, и потом очень долго принималось решение, продолжать или переносить этот старт. Всё это произошло из-за того, что подводный динамик очень плохо работал. У многих стран, например, у нас – хрипел, у кого-то отказывался работать совсем. Выйти повторно будет стоить дополнительных усилий. Но тут ничего не поделаешь, мы все заложники ситуации», — таким постом в «Инстаграме» поделилась с подписчиками Светлана Ромашина.

«Попытку не засчитали. Проблемы с музыкой под водой у всех стран, поэтому 13 мая все технические дуэты будут стартовать ещё раз! Сил нам», – написала в «Фейсбуке» тренер Татьяна Данченко.

Косяк организаторов налицо, но страдают, как обычно, участники – 11 дуэтов уже успели показать свои программы! 13 мая всем дуэтам придётся выступать заново. Хочется надеяться, что результат не изменится, потому что Ромашина и Колесниченко намного сильнее и техничнее остальных. Но мало ли? На данный момент заслуженную под прекрасную «Калинку» победу у них отняли.

«Как такое возможно?»

Примечательно, что, несмотря на такие проблемы, организаторы решили провести финал в технической программе среди микст-дуэтов. Золото выиграли россияне Майя Гурбандердиева и Александр Мальцев . После своего выступления они признались, что делали программу практически без музыки.

«Мне вообще непонятно, как такое возможно на соревнованиях такого уровня. Так не делается! Мы говорили и до финалов, что музыка пропадает, там сидит молоденький мальчик на музыке, который никогда на таких соревнованиях не был. К сожалению, мы пришли вот к этой ситуации. Динамик следовало поменять два дня назад, и нанимать надо профессионалов на главный старт сезона», — возмутилась в интервью «Р-Спорту» тренер наших спортсменов Гана Максимова.

Победы без музыки

В синхронном плавании российские спортсмены уже не раз сталкивались с подобными проблемами на крупнейших соревнованиях.

В 2004-м на Олимпиаде в Афинах во время групповых соревнований на выступлении сборной России дважды прерывалась музыка. После первого отключения спортсменок заставили покинуть бассейн и начать программу заново, а затем, когда музыка выключилась на середине программы, наша команда доделала свои упражнения до конца и стала чемпионом.

В 2013-м на Универсиаде в Казани музыка также дважды выключалась именно на выступлении российской команды. Судьи в итоге дали нашей сборной возможность выступить после того, как все сборные покажут свои программы. Наши девушки и в тот раз стали чемпионками.