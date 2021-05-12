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🥇 Российские синхронистки выиграли золото чемпионата Европы в технической программе

Sports.ru
19 часов назад
Российские синхронистки выиграли золото чемпионата Европы
Фото: Sports.ruSports.ru
Синхронное плавание
Чемпионат Европы
Техническая программа
1. Россия – 95,6705
2. Украина – 92,3920
3. Испания – 89,7700
Летние виды спорта,Вероника Калинина,Марина Голядкина,Полина Комар,Влада Чигирева,Мария Шурочкина,Светлана Колесниченко,Светлана Ромашина,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
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