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Кузнецов и Шлейхер стали вице-чемпионами Европы по прыжкам в воду

Sport24иещё 6
8 часов назад
Российский дуэт Евгений Кузнецов/Никита Шлейхер завоевал серебряные медали в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта.
Кузнецов и Шлейхер стали вице-чемпионами Европы
Фото: EPAEPA
По сумме шести прыжков российский дуэт набрал 415,47 балла. Победителями стали представители Германии Патрик Хаусдинг и Ларс Рюдигер, в активе которых 426,78 балла. На третьем месте — украинцы Александр Горшковозов и Олег Колодий (409,62).
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Венгрии — Будапеште.
Летние виды спорта,Олег Колодий,Никита Шлейхер,Патрик Хаусдинг,Александр Горшковозов,Евгений Кузнецов,
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