Врачи в Японии потребовали отменить ОИ-2020

Профсоюз врачей Японии обратился к властям страны с требованием отменить олимпийские и паралимпийские игры из-за сложной эпидемической ситуации коронавируса, которая сложилась в японской системе здравоохранения, сообщает телеканал NHK.

Врачи заявили, что даже при проведении игр без зрителей в страну приедут десятки тысяч спортсменов и сопровождающих их лиц, что несёт в себе значительную угрозу роста инфицирования коронавирусом.