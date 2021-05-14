Врачи в Японии потребовали отменить ОИ-2020

Профсоюз врачей Японии обратился к властям страны с требованием отменить олимпийские и паралимпийские игры из-за сложной эпидемической ситуации коронавируса, которая сложилась в японской системе здравоохранения, сообщает телеканал NHK.
Как информирует РИА Новости со ссылкой на телеканал, официальное требование в письменном виде передано в японский Минздрав.
Врачи заявили, что даже при проведении игр без зрителей в страну приедут десятки тысяч спортсменов и сопровождающих их лиц, что несёт в себе значительную угрозу роста инфицирования коронавирусом.
«Врачи и медсестры из-за чрезмерной занятости с трудом участвуют в таком важном деле как вакцинация, а уж до волонтёрства на олимпиаде у них руки тем более не дойдут», — цитирует агентство заявление главы японского профсоюза Наото Уэяма.