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Синхронисты Платонова и Мальцев стали чемпионами Европы в соревновании микст-дуэтов

Sport24иещё 3
7 часов назад
Российские синхронисты Олеся Платонова и Александр Мальцев завоевали золотую медаль в произвольной программе смешанных дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.
Платонова и Мальцев завоевали золото на ЧЕ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Пара получила 93,9333 балла. На пьедестал также поднялись испанцы Эмма Гарсия и Пау Рибес (86,5333) и представители Италии Изотта Спортелли и Николо Олиари (81,8667).
Ранее Мальцев и Майя Гурбанбердиева стали первыми на чемпионате Европы в технической программе в соревнованиях микст-дуэтов.
Летние виды спорта,Майя Гурбанбердиева,Александр Мальцев,
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